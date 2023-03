მოსკოვის რეაქცია საქართველოში რუსული კანონის ჩაგდებაზე

მოსკოვის წუხილი და შეფასებები საქართველოში რუსული კანონის ჩავარდნისა და პროევროპული პროტესტის შესახებ „ქართული ოცნებისა“ და „ხალხის ძალის“ პოზიციის მსგავსია.

რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლებების პირები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტში ინიციირებული კანონპროექტი არა რუსული, არამედ ამერიკულის შერბილებული ვერსიაა; რომ დასავლეთი საქართველოს სუვერენიტეტს უზღუდავს; თბილისში გამართული საპროტესტო აქციები ძალადობრივია და ხელისუფლების შეცვლას ემსახურება; რომ ფერადი რევოლუციები, მათ შორის, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის გავლით ხდება.

რუსეთის მაღალჩინოსნების საჯარო განცხადებები ამ შემთხვევაშიც გაჯერებულია სიცრუით, წლების განმავლობაში ნაცადი ანტიდასავლური, კრემლის პროპაგანდისტული გზავნილებითა და არეულობა/ომის ფარული თუ ღია მუქარით.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის აზრით, საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები „ძალიან ჰგავს კიევის მაიდანს“.

„ეჭვგარეშეა, რომ კანონი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაციის შესახებ, რომლებიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ, მხოლოდ საბაბი იყო, რომ დაწყებულიყო ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლა“, — განაცხადა ლავროვმა რუსეთის პირველ არხზე, გადაცემა „დიდი თამაშისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში.

თავად კანონი, ლავროვის თქმით, გაფერმკრთალებულია იმასთან შედარებით, თუ როგორ რეგულირდება არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობა შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთსა და ისრაელში“.

„ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსგავსი კანონის დარღვევისთვის 250 000 დოლარამდე ჯარიმა და ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთაა სისხლისსამართლებრივი დევნის ფარგლებში. საქართველოს განუზომლად ნაკლები თანხა აქვს — 9 000 დოლარი და არ არის სისხლისსამართლებრივი დევნა“, — აცხადებს სერგეი ლავროვი.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფარისევლობა უწოდა ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის ჟოზეფ ბორელის განცხადებას, რომ კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზას.

ლავროვმა მიუთითა დასავლეთის განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე საქართველოსა და მოლდოვაში ოპოზიციის საპროტესტო აქციების მიმართ. მოლდოვაში აქციებს მართავს პრორუსი ოლიგარქის ილან შორის პარტია.

„საქართველოში ოპოზიციას არათუ შეუძლია, არამედ ის ვალდებულია გააკეთოს ის, რაც უნდა, მაგრამ მოლდოვაში მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ პროტესტს გმობენ, რადგან საქართველოში ოპოზიცია დასავლეთის ინტერესებს ასახავს, ​​მოლდოვაში კი — სხვა ინტერესებს. დასავლეთის ინტერესებს კი [მოლდოვაში] მთავრობა და პრეზიდენტი ასახავს“, — თქვა მან.

ლავროვის თქმით, რუსეთის ირგვლივ მდებარე ქვეყნებმა უნდა გამოიტანონ დასკვნები „პასუხისმგებლობის ზონაში“ აშშ-ის ჩართვის კურსის საშიშროების შესახებ. ამ კონტექსტში მან ისაუბრა უკრაინის ომში დასავლეთის ინტერესებზე, ასევე თქვა, რომ საქართველოში განვითარებული მოვლენები გარედან არის „ორკესტრირებული“.

„ისინი ერთი და იგივე ხასიათისაა — ეს არის იგივე სურვილი, შექმნას გამაღიზიანებელი რუსეთის საზღვრებზე“, — დასძინა ლავროვმა.

„თუმცა მას აიძულებენ, მსხვერპლად გაიღოს ეროვნული ინტერესები. ანუ იქაც და იქაც [უკრაინაში და საქართველოში] იყვნენ არა პრორუსული მთავრობები, უბრალოდ ფიქრობდნენ საკუთარ თავზე და არა იმაზე, რაც უბრძანეს“, — დასძინა სერგეი ლავროვმა.

ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობის გვერდი Twitter-ზე წერს, რომ თბილისში „უცხოური აგენტების“ კანონპროექტის წინააღმდეგ გაჩაღებული პროტესტი მთავრობის გადადგომის მოთხოვნებში გადაიზარდა:

„ქართველ ხალხს ვურჩევთ გაიხსენონ მსგავსი ვითარება უკრაინაში 2014 წელს და რა მოჰყვა მას საბოლოოდ! დაფიქრდით ორჯერ“.

Protests against “foreign agents” bill, erupted in #Tbilisi🇬🇪, result in demands for the resignation of the government. We recommend to the georgian people to recall a similar situation in Ukraine🇺🇦 in 2014 and what it finally led to!#ThinkTwice pic.twitter.com/Ju5Y3p8pwh

