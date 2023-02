ნორვეგია შეწუხებულია საქართველოს კანონისპროექტით, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს უცხოურ აგენტებად განსაზღვრავს.

„[კანონპროექტი] ქართველი ხალხის ურყევი ევროპული მისწრაფებების და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ვალდებულებების საწინააღდეგოა. უარყოფითად იმოქმედებს ნორვეგია-საქართველოს თანამშრომლობაზე“, — აცხადებს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

Disturbed by 🇬🇪draft law defining CSOs as “foreign agents”. Against Georgian people’s steadfast European aspirations and int. #HumanRights obligations.

Will negatively affect 🇳🇴norw-georgian cooperation🇬🇪. 🇳🇴urges lawmakers to act in the interest of 🇬🇪democracy #NorwayinGeorgia

— Norway MFA (@NorwayMFA) February 25, 2023