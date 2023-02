3 ათწლეულის შემდეგ პირველად, თურქეთსა და სომხეთს შორის სასაზღვრო პუნქტი ჰუმანიტარული მიზნით გაიხსნა

სომხეთსა და თურქეთს არსებული სასაზღვრო პუნქტი, რომელიც 3 ათწლეულის მანძილზე ჩაკეტილი იყო, თურქეთის სამხრეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრით დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად გაიხსნა. ინფორმაციას თურქული და სომხური მედია, ასევე, დიპლომატები ავრცელებენ.

თურქეთის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სომხეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხებში, სერდარ ქილიჩმა, გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებზეც ჩანს, როგორც კვეთენ ტრაილერები სასაზღვრო პუნქტს თურქეთის მიმართულებით.

“მე ყოველთვის მემახსოვრება უხვად გამოგზავნილი დახმარება სომხეთის ხალხის მიერ, რათა ტანჯვის შემსუბუქებაში დაეხმარონ თურქეთში, მიწისძვრით დაზარალებულ რეგიონში მყოფ ჩვენს ხალხს”, — დაწერა მან.

Thank you dear @VahanKostanyan thank you dear @RubenRubinyan for your kind efforts to make this happen. I will always remember the generous aid sent by the people of Armenia to help alleviate the sufferings of our people in the eartquake striken region in Türkiye. https://t.co/4Q6PHOhsVj pic.twitter.com/NNU7r0FLow

— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) February 11, 2023