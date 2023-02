ვრცელდება ვიდეო, სადაც სავარაუდოდ “ვაგნერელები” საკუთარ მეთაურს ნიჩბებს ურტყამენ

უკრაინული მხარე ავრცელებს ვიდეო ჩანაწერს, სადაც ჩანს თუ როგორ სცემენ რუსი სამხედროები თავიანთ დაჭრილ მეთაურს ნიჩბებით.

როგორც The Guardian წერს, უკრაინული მხარის განცხადებით, ვიდეო ბახმუტთან ახლოს დრონითაა გადაღებული და ვაგნერის დაჯგუფების წევრების ქმედებას ასახავს. კადრებში ჩანს, რომ ოთხი სამხედრო დაჭრილ ოფიცერს სახლის ნანგრევებთან მიათრევს, შემდგომ კი მას სავარაუდოდ ნიჩბებით უსწორდებიან.

კადრები სავარაუდოდ კვირის დასაწყისშია გადაღებული და ის უკრაინულ მედია არხებზე ორშაბათს გავრცელდა.

ამ ეტაპზე უცნობია თუ როგორია კადრებზე აღბეჭდილი დაჭრილი ოფიცრის მდგომარეობა, თუმცა The Guardian აღნიშნავს, რომ კადრები თანხვედრაშია იმ ცნობებთან, რაც რუსი დაქირავებული მებრძოლების მორალზე ვრცელდება.

უკრაინელი სამხედროები, რომლებიც ბახმუტში და მის გარშემო იბრძვიან, ყვებიან თუ რა მეთოდებს იყენებენ ბრძოლაში ვაგნერის წევრები ერთმანეთის მიმართაც. The Guardian აცხადებს, რომ არსებობს დაჯგუფების შიგნით სიკვდილის დასჯის შესახებ ცნობებიც.

Russians from the Wagner group are pulling their wounded commander away… One might think they’re evacuating him. Wrong.

They will “dostoyevsky” him behind some shed.

So much for “great Russian culture”. A very clear message for every commander in the Russian military. pic.twitter.com/cWseT8NeiN

— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) February 6, 2023