გერმანია, დანია და ნიდერლანდები უკრაინას მინიმუმ 100 „ლეოპარდ 1-ს“ მიაწვდიან

გერმანიამ, დანიამ და ნიდერლანდებმა განაცხადეს, რომ უახლოეს თვეებში უკრაინას მინიმუმ 100 „Leopard 1-ს“ მიაწვდიან.

სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი განცხადების თანახმად, ძველი A5 ტიპის Leopard 1-ის განახლებულ ტანკებს სამრეწველო მარაგებიდან უკრაინას უახლოესი თვეების განმავლობაში მიაწოდებენ.

დახმარების პაკეტი მოიცავს Leopard 1-ის მართვის სწავლებას, ასევე სათადარიგო ნაწილებსა და საბრძოლო მასალას.

