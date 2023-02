ზურაბიშვილმა და ღარიბაშვილმა თურქეთში მომხდარი ტრაგედიის გამო სამძიმარი გამოთქვეს

საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი თურქეთში მომხდარ მიწისძვრას გამოეხმაურნენ და თურქ ხალხსა და ქვეყნის პრეზიდენტს სამძიმარი გამოუცხადეს. სალომე ზურაბიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა განცხადებები სოციალურ ქსელ ტვიტერზე გაავრცელეს.

თურქეთისა და სირიის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, დაღუპულია 300 ადამიანი. დაშავებულია ასობით, ბევრს კი ამ დრომდე ეძებენ ნანგრევებში.

“ვგლოვობ კაჰრამანმარასში მომხდარი მიწისძვრისას ტრაგიკულად დაღუპულებს.

ამ რთულ დროს საქართველო თურქი ხალხის გვერდით დგას. ღრმა მწუხარებას ვუცხადებ დაღუპულთა ოჯახებს და ადგილზე მყოფ მაშველებს ვუსურვებ ძალას”, – წერს ზურაბიშვილი ტვიტერზე.

Mourning the tragic loss of lives in the deadly earthquake in #Kahramanmaras 🇹🇷 @RTErdogan , Georgia stands with the people of Türkiye in this difficult time. I send my deepest condolences to the families of the victims and wish strength to the first responders on the scene.

“ღრმა თანადგომას ვუცხადებ თურქეთის ხალხსა და მთავრობას კაჰრამანმარასში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა გამო. ყველა დაშავებულს სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ. ჩვენ ვდგავართ თურქი ხალხის გვერდით და მზად ვართ გაგიწიოთ ნებისმიერი საჭირო დახმარება”, – აცხადებს ღარიბაშვილი.

My deepest sympathies to the people and government of Türkiye over the loss of lives following the devastating earthquake in #Kahramanmaras. I wish a speedy recovery to all the injured. We stand with the people of 🇹🇷 and are ready to provide any assistance needed. @RTErdogan

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 6, 2023