დამანგრეველი მიწისძვრა: თურქეთი საერთაშორისო დახმარებას ითხოვს

დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგებთან ბრძოლაში თურქეთი ითხოვს საერთაშორისო დახმარებას. ამის შესახებ ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი.

უწყება აცხადებს, რომ 7,8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას 32 ბიძგი მოჰყვა, მათ შორის, ერთ-ერთი 6,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო. ქვეყანაში საგანგებო ვითარებაა გამოცხადებული.

განცხადებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი. მან მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს და ქვეყანას მომხდარის გამო.

„ვუსურვებ ყველა დაშავებულს სწრაფ გამოჯანმრთელებას. ჩვენ თურქეთის ხალხის გვერდით ვდგავართ და მზად ვართ, ყველანაირი დახმარება გავწიოთ“, – წერს ღარიბაშვილი.

My deepest sympathies to the people and government of Türkiye over the loss of lives following the devastating earthquake in #Kahramanmaras. I wish a speedy recovery to all the injured. We stand with the people of 🇹🇷 and are ready to provide any assistance needed. @RTErdogan

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 6, 2023