პოლიტიკური განხილვების დრო აღარაა — ევროპარლამენტარები სააკაშვილზე

„ევროპის სახალხო პარტიის“(EPP) წევრი ევროპარლამენტარები ეხმიანებიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას.

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე ტვიტერზე აქვეყნებს პირველი თებერვლის სასამართლო პროცესიდან მიხეილ სააკაშვილის ფოტოს და ამბობს, რომ პოლიტიკური განხილვების დრო აღარ არის, რადგან ექსპრეზიდენტის მდგომარეობა ყოველ წუთს უარესდება.

„პრეზიდენტ სააკაშვილის მდგომარეობამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია და ყოველ წუთს უარესდება. მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ საჭირო მკურნალობის მისაღებად მიეცეს მას საშუალება, დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. პოლიტიკური განხილვების დრო აღარ არის“, – წერს რასა იუკნევიჩიანე ტვიტერზე.

President @SaakashviliM‘s condition has reached a critical state and is deteriorating by the minute.

I call on Georgian authorities to allow him to be immediately transferred to the ICU to receive necessary treatment. There is no more time for political deliberations.@EPPGroup pic.twitter.com/q21JAR8Rrl

— Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) February 1, 2023