ზურაბიშვილი გმობს იერუსალიმის სინაგოგაზე თავდასხმას

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გმობს 27 იანვარს იერუსალიმის სინაგოგასთან მომხდარ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც შვიდი ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე სამი დაშავდა.

„შოკირებული ვარ სროლებით იერუსალიმის სინაგოგასთან. მე ვგმობ ამ საზარელ თავდასხმას მშვიდობიანი მლოცველების წინააღმდეგ. ძალადობა ვერასდროს იქნება შეწყნარებული. ვლოცულობ დაშავებულებისთვის და მათთვის, ვინც ახლობლები დაკარგა“, — წერს ზურაბიშვილი Twitter-ზე.

Shocked by the #Jerusalem synagogue shooting. I condemn this horrendous attack against peaceful worshippers. Violence can never be condoned.

My prayers are with those injured and those who lost their loved ones.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 28, 2023