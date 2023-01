ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს – ზურაბიშვილი უკრაინის ავიაკატასტროფაზე

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი უკრაინაში მომხდარ ავიაკატასტროფას ეხმაურება, რომლის შედეგადაც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ 17 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ის ტვიტერის საკუტარ გვერდზე წერს:

“ღრმად დამწუხრებული ვარ ბროვარში ვერტმფრენის ტრაგიკული ავარიის გამო. ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, უკრაინელ ხალხს და პრეზიდენტს ზელენსკის.

საქართველო თქვენთან ერთად გლოვობს”, – წერს ზურაბიშვილი.

Deeply saddened by the tragic helicopter accident in #Brovary

I express my deepest condolences to the families of the victims, the people of #Ukraine, and President @ZelenskyyUa

Georgia grieves with you

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 18, 2023