ავიაკატასტროფა ნეპალში: დაღუპულია სულ მცირე 40 ადამიანი

ნეპალში, ქალაქ პოკჰარაში სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ბორტზე ჯამში 72 ადამიანი იმყოფებოდა.

ავიაკატასტროფის შედეგად, სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა. ამ დრომდე ადგილზე მაშველები მუშაობენ, მათ ქმედებებს ართულებს რთული ლანდშაფტი.

