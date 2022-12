ახლა პუტინი ახსენე, ერთხელ მაინც… თქვენი ნამდვილი მტერი – კინზინგერი კობახიძეს

“ქართული ოცნების” თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის განცხადებას უკრაინისა და მოლდოვის პრეზიდენტების შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი, ადამ კინზინგერი გამოეხმაურა.

კერძოდ, კინზინგერი ტვიტერზე გამოეხმაურა კობახიძის განცხადებას, სადაც ის ამბობდა, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებებს განსაკუთრებული ღირებულება ვერ ექნება, რადგან მისი მთავრობა ჩართული იყო მიხეილ სააკაშვილის “საქართველოში გამოგზავნაში”. მაია სანდუს შესახებ კი თქვა, რომ მან საკუთარ დაკავებულ პრეზიდენტს უნდა მიხედოს, ვინც კვლავ პატიმრობაშია.

კინზინგერმა კობახიძეს მიმართა, რომ საქართველოს რეალური მტერი პუტინია და ერთხელ მაინც ისაუბროს მასზე:

“ახლა პუტინი ახსენე, ერთხელ მაინც, ირაკლი… იცი ხომ ის კაცი, შენს ქვეყანაში რომ შემოიჭრა, ხალხი დახოცა, და კიდევ ოკუპირებული აქვს [საქართველო]? თქვენი ნამდვილი მტერი… ხომ?”, – დაწერა კინზინგერმა ტვიტერზე.

Now do Putin for once, Irakli…. You know the guy who invaded your country, killed people, and still occupies it? Your actual enemy…right? https://t.co/NAJts1NuHt

— Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 24, 2022