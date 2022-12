შოიგუ „წინა ხაზზე“ არ ყოფილა, 85კმ-ის დაშორებით იმყოფებოდა – GeoConfirmed

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მინისტრმა სერგეი შოიგუმ უკრაინაში მოინახულა „რუსული დანაყოფების მოწინავე პოზიციები“, თუმცა პროექტ GeoConfirmed-ის ცნობით, ადგილი, საიდანაც სამინისტრომ შოიგუს ვიდეო გაავრცელა, ათობით კილომეტრებით არის დაშორებული ფრონტის ხაზიდან.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 18 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც, გარდა იმისა, რომ მინისტრმა შოიგუმ „მოინახულა სპეციალური ოპერაციის არეალში მყოფი ჯარისკაცები“, „შეასრულა ფრენა იმ არეალების გარშემო, სადაც ჯარისკაცები არიან განთავსებულნი და შეამოწმა რუსული დანაყოფების მოწინავე პოზიციები“.

They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)

but in reality he is flying 85km behind the front line.

Propaganda it seems.

0:18 = 46.14961, 33.70099 , GeoLocated by our team.

2/8 pic.twitter.com/PV7QO14nO1

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) December 19, 2022