ირანში დააკავეს მსახიობები, რომელთაც ჰიჯაბი მოიხადეს და პროტესტს მხარი დაუჭირეს

ირანში დააკავეს ორი მსახიობი, რომელთაც საჯაროდ დაუჭირეს მხარი ქვეყანაში მიმდინარე ანტისამთავრობო პროტესტს. ინფორმაციას სახელმწიფო მედია ავრცელებს.

სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო IRNA-ს თანახმად, ჰენგამე ღაზიანი და კატაიუნ რიაჰი დაკავებამდე პროკურატურაში დაიბარეს სოციალურ მედიაში მათ მიერ გამოქვეყნებული “პროვოკაციული” პოსტებისთვის.

პროტესტი ირანში ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ ჰიჯაბთან და სხვა სამოსთან დაკავშირებული კანონის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო.

უფლებადამცველთა ცნობით, 22 წლის ქურთი ქალი პოლიციაში ცემის შედეგად გარდაიცვალა, ირანის ხელისუფლება კი მომხდარის მიზეზად ჯანმრთელობის გაუარესებას ასახელებს.

სანამ დააკავებდნენ, ჰენგამე ღაზიანიმ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც კამერისკენ იყურება და ჰიჯაბის გარეშე, გაშლილი თმით დგას ქუჩაში. შემდეგ მსახიობი კამერას ზურგს აქცევს და თმას იკრავს.

Famous Iranian actress Hengameh Ghaziani has been arrested, state media said.

She’d earlier removed her hijab and said, “This might be my last (Instagram) post. From this moment on, whatever happens to me, know that as always, I am with Iranian people until my last breath.” pic.twitter.com/tSVhUamsna

— Iran International English (@IranIntl_En) November 20, 2022