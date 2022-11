უკრაინა პოლონეთში აფეთქების ადგილას დაშვებას და ერთობლივ გამოძიებას ითხოვს

უკრაინა ითხოვს, პოლონეთში აფეთქების ადგილას დაუყოვნებლივ დაუშვან უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო საზღვრის სამსახური.

ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსეი დანილოვმა Twitter-ზე დაწერა.

Ukraine requests immediate access to the site of the explosion for representatives of @DefenceU and @DPSU_ua.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022