ქართველი ხალხი თქვენთან ერთად ხარობს – ზურაბიშვილი უკრაინის მიერ ხერსონის დაბრუნებაზე

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი ხერსონში უკრაინის შეიარაღებული ძალების შესვლას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ეს ქვეყნისთვის სუვერენიტეტისა და მთლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული მთავარი ნაბიჯია. ამის შესახებ პრეზიდენტმა 11 ნოემბერს ტვიტერზე გააკეთა განაცხადა.

“მივესალმები უკრაინის მიერ ხერსონის დაბრუნებას. ეს არის უკრაინის ერთიანობისა და გამძლეობის შედეგი. მთავარი ნაბიჯი მისი სუვერენიტეტისა და მთლიანობის აღდგენისკენ. ქართველი ხალხი თქვენთან ერთად ხარობს”, – წერს პრეზიდენტი.

I welcome Ukraine taking back Kherson. This is the result of Ukraine’s unity and resilience. A major step towards restoring its sovereignty and integrity. The Georgian people rejoice with you.#SlavaUkraini

