გვარამიას გამოშვება პირველი ნაბიჯი იქნება ევროპულ გზაზე – ALDE

პარტია „ლიბერალთა და დემოკრატთა ალიანსი“ (ALDE – პარტია, რომელიც ევროპაში ლიბერალ პარტიებს აერთიანებს) განცხადებას ავრცელებს საქართველოს ევროპულ გზასთან დაკავშირებით და ნიკა გვარამიას გათავისუფლების საჭიროებაზე საუბრობს.

10 ნოემბერს გავრცელებულ მიმართვაში ALDE აცხადებს, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები სჭირდება, რათა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი გახდეს და ასახელებს „სამართლის უზენაესობის, დამოუკიდებელი და თავისუფალი პრესისა და სიტყვის თავისუფლების პატივისცემის“ აუცილებლობას.

This week, @EP_ForeignAff voted on a report on Georgia’s European future. Find out more from MEP @Urmaspaet of #ALDEParty member @reformikad ⬇️

Our call for #Georgia 🇬🇪🇪🇺 https://t.co/b0udJyqMTC pic.twitter.com/hYDsDpXare

— ALDE Party (@ALDEParty) November 10, 2022