ინდოეთში ხიდი ჩამოინგრა: დაიღუპა, სულ მიცრე 81 ადამიანი

ინდოეთში, გუჯარათის რეგიონის ქალაქ მორბიში საფეხმავლო ხიდი ჩამოინგრა, რასაც სულ მცირე 81 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

The Guardian ოფიციალურ უწყებებზე დაყრდნობით წერს, რომ ჩამონგრევის დროს ხიდზე 150-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებში ჩანან ბავშვებიც.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022