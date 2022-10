EU მოუწოდებს რუსეთს დაუბრუნდეს მარცვლეულის შეთანხმებას – ბორელი

ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეცვალოს გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს მარცვლეულის ექსპორტზე დადებულ შეთანხმებას.

ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი ტვიტერზე ავრცელებს.

„რუსეთის გადაწყვეტილება შეზღუდოს მონაწილეობს შავი ზღვის ხელშეკრულებაში რისკის ქვეშ აყენებს მარცვლეულისა და სასუქების ექსპორტის ამ მთავარ მარშრუტს, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ომის მიერ გამოწვეული სასურსათო კრიზისის დასაძლევად აუცილებელია.

ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეცვალოს ეს გადაწყვეტილება,“ – წერს ბორელი ტვიტერზე.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022