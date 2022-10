რუსეთის თქმით, „დასავლეთის კომერციული სატელიტები შესაძლოა, სამიზნე გახდეს“

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უკრაინის კონფლიქტში გამოყენების შემთხვევაში, ამერიკული კომერციული თანამგზავრები „რუსეთის საპასუხო ქმედებების ლეგიტიმური სამიზნე“ გახდება. საუბარია, სავარაუდოდ, ილონ მასკის/Space X-ის „სტარლინკებსა“ და კომპანია MAXAR-ის სატელიტებზე.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს „იარაღის გაუვრცელებლობისა და კონტროლის დეპარტამენტის“ უფროსის მოადგილემ, კონსტანტინ ვორონცოვმა განაცხადა:

რამდენიმე კვირის წინ ამერიკული კომპანია SpaceX-ის ხელმძღვანელმა, ილონ მასკმა განაცხადა, რომ რუსი სამხედროები ცდილობენ, Starlink-ის თანამგზავრული ინტერნეტსისტემა გათიშონ.

Big difference between peace comms vs warfront comms.

Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.

Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.

Even so, Starlink may still die.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022