სი ძინპინმა მესამე ვადით ძალაუფლება განიმტკიცა

სი ძინპინი ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივნად 5 წლის ვადით და ცენტრალური სამხედრო კომისიის თავმჯდომარედ აირჩიეს.

22 ოქტომბერს ჩინეთის მმართველმა კომუნისტურმა პარტიის კონგრესმა გამოაქვეყნა მე-20 ცენტრალური კომიტეტის შემადგენლობა, რომელშიც არ შედის ორი მთავარი თანამდებობის პირი, რომლებსაც კავშირი არ აქვთ ქვეყნის ლიდერთან. ესენი არიან პრემიერ ლი კეჩიანი, რომელიც თანამდებობას ტოვებს და გუანდუნგის პარტიის ყოფილი ლიდერი ვანგ იანგი, რომელიც პრემიერის პოტენციურ შემცვლელად განიხილებოდა.

ჩინეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო მისთვის მოულოდნელად გაიყვანეს მმართველი პარტიის ყრილობიდან. ჩინეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ის შეუძლოდ იყო, თუმცა ვიდეო კადრებში ჩანს მისი დაბნეულობა და წინააღმდეგობის მცდელობა კონგრესიდან მოულოდნელად გაყვანის მომენტში.

Hu Jintao, the former Chinese leader, was unexpectedly escorted out of the Communist Party congress without explanation. He appeared to pause to speak to President Xi Jinping before leaving. https://t.co/cVxjhC4DEr pic.twitter.com/0TQ3b7frU9

