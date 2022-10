გვექნება შესაბამისი რეაგირება — დარჩიაშვილი ადეიშვილის ევროსაბჭოში ვიზიტზე

„ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი რეაგირება გვექნება“, — ასე ეხმაურება საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ყოფილი გენერალური პროკურორის, ზურაბ ადეიშვილის ვიზიტს ევროსაბჭოში.

ადეიშვილი, რომელიც ამჟამად უკრაინის მთავარი პროკურორის მრჩეველია, ევროპის საბჭოში უკრაინის მხარეს ახლდა რუსეთის ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრებზე.

The @coe‘s support for the #prosecutionservice of 🇺🇦, in the context of 🇷🇺 military aggression, was at the core of discussions during the visit of the Prosecutor General of #Ukraine @AndriyKostinUa to the Council of Europe from 14 to 17 October. https://t.co/1cldwUNoVm pic.twitter.com/C8ytZ07ZiM

— Council of Europe #HumanRights #RuleofLaw (@CoE_HRightsRLaw) October 17, 2022