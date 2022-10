ევროკავშირი: სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვართან 40 დამკვირვებელს გავგზავნით

ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით, სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე, სომხეთის მხრიდან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია იმუშავებს.

17 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ევროკავშირის საბჭო იუწყება, რომ ადგილზე განათავსებენ 40 ადამიანს, – მონიტორინგის ექსპერტებს, – რომლებიც რეგიონში არსებულ ვითარებას დააკვირდებიან, გააანალიზებენ და საბჭოს აცნობებენ.

ეს გადაწყვეტილება, საბჭოს თანახმადვე, მოჰყვა ილჰამ ალიევის, ნიკოლ ფაშინიანის, ემანუელ მაკრონისა და შარლ მიშელის 6 ოქტომბრის შეხვედრას.

ჯოზეფ ბორელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა:

ევროსაბჭოს ცნობით, მონიტორინგის ახალი მისიის ადგილზე სწრაფად განთავსების მიზნით, გადაწყდა, რომ მონიტორინგის ექსპერტები დროებით გადაინაცვლებენ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიიდან სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე.

მონიტორინგის ახალი მისია, ევროსაბჭოს თანახმადვე, დროებითია და „საბოლოო ჯამში, ორ თვეზე მეტხანს არ გასტანს“.

ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომდგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, ტოივო კლაარმა 14 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სადამკვირვებლო მისია სომხეთისკენ დაიძრა.

Today advance team of 🇪🇺 monitors arrives in Yerevan. The 27 Member States have acted rapidly to respond to 🇦🇲 request. The aim of the 🇪🇺deployment will be to monitor the situation and support 🇦🇲-🇦🇿stabilisation on the ground. pic.twitter.com/xE53xfLTUo

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 14, 2022