“ჩვენ მივეცით Starlinks უკრაინას…”— დაპირისპირება მასკსა და კასპაროვს შორის

„ეს არის მორალური იდიოტიზმი, კრემლის პროპაგანდის გამეორება, უკრაინის გამბედაობისა და თავგანწირვის ღალატი და ყირიმის რამდენიმე წუთი ვიკიპედიაზე დათვალიერება პუტინის სისხლიანი ომის ამჟამინდელ საშინელ რეალობასთან შედარებით. ვინ ხარ შენ, რომ პუტინის ომის დანაშაული უკრაინული სისხლითა და მიწით დააჯილდოვე?“, — დაწერა კასპაროვმა.

მან ელონ მასკს ურჩია, ჯერ კიდევ არ იყო დაგვიანებული, ეთქვა, რომ „დაბოლილი“ იყო და სთხოვა, პოსტი წაეშალა.

გარი კასპაროვი, ასევე, განმარტავს რომ უკრაინა ნეიტრალური იყო 2014 წელს და რუსეთი თავს მაინც დაესხა. მისივე თქმით, ყველაზე დიდი ბირთვული საფრთხე მოდის პუტინისადმი დათმობებზე წასვლით, ხოლო ერთადერთი ნამდვილი მშვიდობა იქნება მაშინ, როცა რუსეთი დამარცხდება.

„ეროვნული საზღვრების ძალით შეცვლის ლეგიტიმაცია დიქტატორების გზაა და არა თავისუფალი სამყაროს. უკრაინელი ხალხი და ტერიტორია არ არის წვრილმანები, რომლითაც ვაჭრობა ან რომელთა გაყიდვა შეუძლია მესამე მხარეს, რომ აღარაფერი ვთქვათ დიქტატურაზე, რომელიც მოწოდებულია მათი ეთნიკური წმენდისა და ხოცვა-ჟლეტისთვის“, — წერს კასპაროვი.

გარი კასპაროვს გამოეხმაურა ილონ მასკი:

„ჩვენ მივეცით Starlinks უკრაინას და ამით დავკარგეთ $80 მილიონზე მეტი, ხოლო SpaceX და საკუთარი თავი რუსეთის კიბერშეტევის სერიოზული რისკის ქვეშ დავაყენეთ. თქვენ რა გააკეთეთ ტვიტის გარდა?“

