Лев Против-ის ავტორი უარყოფს, რომ თბილისში სცემეს

რუსი იუთუბერი, მიხეილ ლაზუტინი, არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ის თბილისში სცემეს.

ლაზუტინი ავტორია ინტერნეტ-გადაცემისა “Лев Против”.

რუსეთში საყოველთაო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ მან მოსკოვი დატოვა და საქართველოში ჩამოვიდა.

The blogger Mikhail Lazutin (“Lev protiv”) who provoked fights in downtown #Moscow decided to get away from #mobilization.

He was spotted on the #Georgian border. In his videos, he and his thugs were pestering people, who were drinking alcohol. pic.twitter.com/L6iCMlRRzb

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2022