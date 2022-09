UK მხარს უჭერს საქართველოს ამ პროვოკაციის ფონზე – კლეიტონი ლუკაშენკოს ვიზიტზე 

საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს ელჩის მარკ კლეიტონის განცხადებით, ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში არის გაეროს ქარტიის და ჰელსინკის საბოლოო აქტის პრინციპების, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უგულვებელყოფის დემონსტრაციაა.

„გაერთიანებული სამეფო მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ამ მორიგი პროვოკაციის ფონზე”, — წერს ელჩი Twitter-ზე.

Lukashenko’s visit to Abkhazia shows total disregard for UN charter & principles of Helsinki final act regarding respect for territorial integrity and sovereignty of #Georgia.

The #UK stands firm in its support for Georgia in the face of this further provocation.@UKinGeorgia

