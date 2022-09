მკაცრად ვგმობ ლუკაშენკოს „ვიზიტს“ ოკუპირებულ აფხაზეთში — ღარიბაშვილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი Twitter-ზე ეხმაურება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში.

„მკაცრად ვგმობ ალექსანდრ ლუკაშენკოს „ვიზიტს“ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში, საქართველოს რეგიონში და შეხვედრებს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმთან. ეს ნაბიჯი არღვევს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და წინააღმდეგობაში მოდის როგორც საერთაშორისო სამართალთან, ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებთან“, — წერს ღარიბაშვილი.

I strongly condemn Aleksandr Lukashenko’s “visit” to Abkhazia region of 🇬🇪 occupied by 🇷🇺 and meetings with the Russian occupation regime. This step violates 🇬🇪’s law on occupied territories & contradicts with int’l law as well as bilateral relations between our countries.

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) September 28, 2022