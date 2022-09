ირანში პროტესტი გრძელდება, იზრდება დაღუპულთა რიცხვი

აქტივისტების თანახმად, ირანში მიმდინარე დემონსტრაციების დროს, 11 დღის განმავლობაში, უსაფრთხოების ძალებმა 76 დემონსტრანტი მოკლეს. მიუხედავად ხელისუფლების ხისტი პასუხისა, ირანის ქალაქებში მიმდინარე კვირაშიც გაგრძელდა ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული ქალის დაღუპვით გამოწვეული პროტესტი.

უფლებადამცველი ორგანიზაციები, მათ შორის, “Amnesty International” და ნორვეგიაში მოქმედი “Iran Human Rights (IHR)”, ირანის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაში, რასაც ეს უკანასკნელი უარყოფს და “მეამბოხეებს” სდებს ბრალს მკვლელობებში.

სახელმწიფო მედია საუბრობს 41 დაღუპულზე, რომელთა შორისაც, მათივე ცნობით, უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებიც არიან. ხელისუფლების თანახმად, გასულ დღეებში 1 200 ადამიანი დააკავეს. BBC-ის მიხედვით, დაკავებულთა შორის 20 ჟურნალისტია.

“საპროტესტო აქციის მონაწილეების წამებისა და მათდამი არასათანადო მოპყრობის რისკი სერიოზულია, მომიტინგეების წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი საბრძოლო მასალის გამოყენება კი — საერთაშორისო დანაშაული”.

“მსოფლიომ უნდა დაიცვას ირანელი ხალხის მოთხოვნები მათი ძირითადი უფლებების შესახებ”, — აღნიშნავს “Iran Human Rights (IHR)” .

ირანში დემონსტრაციები 16 სექტემბერს, 22 წლის ქალის, მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო.

ამინი, რომელიც ირანის ქურთისტანის პროვინციიდან იყო, ე.წ. მორალის პოლიციამ დააკავა “შეუსაბამო ჩაცმულობისთვის” . ქალის მშობლიურ პროვინციაში დაწყებული პროტესტი 80 ქალაქსა და დასახლებას მოედო.

საპროტესტო აქციებზე ირანელები მწვავედ აპროტესტებენ მკაცრ ნორმებსა და რიგ სოციალურ თუ პოლიტიკურ რეპრესიებს ისლამური რესპუბლიკის პირობებში. როგორც BBC წერს, დემონსტრაციების ტალღა ირანის ხელისუფლებისთვის ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად იქცა წლების განმავლობაში.

სოციალურ ქსელში მრავალგზის ვრცელდება ვიდეოები, რომლებშიც ჩანს, როგორ იხდიან და წვავენ პროტესტის მონაწილე ქალები თავსაბურავს, რომლის ტარებაც ქვეყანაში სავალდებულოა, დემონსტრაციაზე შეკრებილი კაცები კი ტაშითა და მხარდაჭერის შეძახილებით ხვდებიან აღნიშნულს.

Tonight in the city of Yazd, two women standing on top of a car throw their hijabs in the air while protesters cheer and clap, on the 11th night of unrest in Iran over the death of #MahsaAmini, 22, in morality police custody and a near total internet shutdown.#مهسا_امینی pic.twitter.com/aqaxLhtX4C

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 26, 2022