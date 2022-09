საქართველო გმობს რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არალეგალური რეფერენდუმების ჩატარებას.

„უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის ეს მცდელობები მიუღებელია. საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“, — წერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო Twitter-ზე.

🇬🇪 condemns the illegal referenda staged by 🇷🇺 in the occupied territories of 🇺🇦. These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine

