კინზინგერი: დაჟინებით მოვუწოდებ საქართველოს, რუსეთთან არშიყს შეეშვას

რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი საქართველოში რამზან კადიროვის მრჩევლის ყოფნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას „ტვიტერზე“ ეხმაურება.

კონგრესმენი ურჩევს ქვეყანას, რუსეთთან არშიყს შეეშვას:

„რუსეთის, როგორც რეგიონის მთავარი ძალის დღეები დასრულდა. დაჟინებით მოვუწოდებ საქართველოს, ეს სერიოზულად მიიღოს და რუსეთთან არშიყს შეეშვას,“ — ამბობს კონგრესმენი.

Russias days as a regional power are drawing closed. I strongly recommend Georgia take this seriously and quit playing footsie with Russia. https://t.co/r73nwsxZJY

— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) August 24, 2022