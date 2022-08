აფეთქებები ყირიმში მოხდა, მაგრამ ექო მკაფიოდ გაიგეს კრემლში – ლინკევიჩუსი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ლინას ლინკევიჩუსი ეხმაურება ყირიმში საკის აეროდრომზე თავდასხმას და ტვიტერზე წერს:

ლინკევიჩუსის თქმით, „რატომღაც, ამჯერად კრემლისგან არ გვესმის ჩვეული რიტორიკა, რომ მათი „ოპერაცია“ ზუსტად მიჰყვება გეგმას“.

Explosions took place in Crimea, but echo was loudly heard in #Kremlin. From now on, #Russia’s occupiers will not feel safe anywhere in #Ukraine. Somehow, this time we are not getting usual assurances from Kremlin that their ‘operation’ is going ‘exactly according to plan’.

