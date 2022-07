კინზინგერი საქართველოსთვის HIMARS-ის გადაცემას ითხოვს

რესპუბლიკელი სენატორი ადამ კინზინგერი საქართველოსთვის HIMARS-ების გადაცემას ითხოვს.

ამის შესახებ კინზინგერი Twitter-ზე წერს, სადაც აზიარებს უკრაინაში მებრძოლი „ქართული ლეგიონის“ ტვიტს HIMARS-ით რუსეთის იარაღის საწყობების აფეთქების შესახებ.

„რუსეთს საქართველოს 1/3 აქვს ოკუპირებული. ქართული ლეგიონი იცავს უკრაინას. როგორც ჩანს, მას შემდეგ, რაც რუსეთი დამცირდება უკრაინაში, შესაძლოა, მეორადი ცეცხლი გახსნას რუსეთის ოკუპირებულ მიწებზე. HIMARS საქართველოს!“ — წერს კინზინგერი.

Russia occupies 1/3 of the country of Georgia. The Georgian Legion is defending Ukraine….

It seems that after #Russia gets humiliated in #Ukraine, maybe there will be a fire sale on Russian occupied lands. HIMARS to Georgia! https://t.co/n7AGnHz5Uy

— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) July 31, 2022