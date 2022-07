ოდესის დაბომბვამ აჩვენა, რომ რუსეთი საკუთარ სიტყვებსაც არ ანიჭებს მნიშვნელობას – ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი ოდესის პორტზე სარაკეტო თავდასხმას გმობს. მისი თქმით, რუსეთის ამ ქმედებამ აჩვენა, რომ ის საკუთარ სიტყვებსაც არ ანიჭებს მნიშვნელობას.

ამის შესახებ ზურაბიშვილმა დღეს, 23 ივლისს Twitter-ზე დაწერა:

“ოდესის დაბომბვა, იმ შეთანხმებიდან ერთი დღის შემდეგ, რომელსაც უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტი უნდა უზრუნველეყო, ძალადობაა და უნდა დაიგმოს.

ეს აჩვენებს, რომ რუსეთი არავითარ მნიშვნელობას არ ანიჭებს არც თავის სიტყვებს და არც გლობალურად ჰუმანიტარულ და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ვითარებას”, – დაწერა ზურაბიშვილმა.

The bombing of Odesa, just one day after an agreement was meant to secure grain exports from Ukraine, is an act of violence that must be condemned.

This shows that Russia pays no importance either to its own word or to the global humanitarian and supply situations.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 23, 2022