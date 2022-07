EU ალბანეთთან და ჩრდ. მაკედონიასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებებს იწყებს

ევროკავშირი იწყებს ალბანეთთან და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებებს, რაც 2020 წლიდან დაყოვნებული იყო.

„ჩვენ გადავდგით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირთან დაახლოებისკენ“, — წერს Twitter-ზე ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის — ჩეხეთის — პრემიერ-მინისტრი პეტრ ფიალა.

