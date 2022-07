ევროპარლამენტარი კობახიძის გამონათქვამებს „პოლიტიკურ პროვოკაციას“ უწოდებს

ლიეტუველი ევროპარლამენტარი პეტრას აუსტრევიჩიუსი (Renew Europe) პოლიტიკურ პროვოკაციას უწოდებს ირაკლი კობახიძის განცხადებებს საქართველოს ომში ჩათრევაზე და „ქართულ ოცნებას“ მოუწოდებს, შეწყვიტოს დეზინფორმაციის გავრცელება.

„საქართველოს მმართველი პარტია უნდა ფოკუსირდეს კანდიდატის სტატუსის მიღების პირობების შესრულებაზე და შეწყვიტოს ცრუ სიგნალების გავრცელება. „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის გამონათქვამები ევროკავშირის პოზიციის შესახებ, რომელიც თითქოს ქვეყანას ომში ჩართვისკენ უბიძგებს, არის სუფთა პოლიტიკური პროვოკაცია“, — წერს აუსტრევიჩიუსი Twitter-ზე.

Georgia’s ruling party must focus on implementing conditionalities for receiving candidate status and stop from spreading false signals. #Georgia Dream chair’s remarks about #EU position as pushing country towards involvement into war is pure political provocation.

— Petras Austrevicius (@petras_petras) July 7, 2022