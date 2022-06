27 ივნისს მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ უკრაინაში ჩავიდა.

პრეზიდენტი სანდუ ტვიტერზე წერს, რომ ეწვია ბოროდიანკას, ბუჩასა და ირპინს: „საუბრის უნარი წამართვა იმ სისასტიკემ და ნგრევამ, რაც ვნახეთ“.

I’m in #Ukraine today. Visited the towns of #Borodyanka, #Bucha & #Irpin. Was left speechless by the level of violence & destruction we saw. It’s an unimaginable tragedy &we wholeheartedly wish the brave selfless 🇺🇦people peace, freedom & prosperity, & life of their own choosing. pic.twitter.com/ylPrT5c5Sg

