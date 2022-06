„ამ ჯგუფს ადრე საქართველო ხელმძღვანელობდა, სირცხვილია, რაც ხდება“ – კოფი

The Heritage Foundation-ის მკვლევარი ლუკ კოფი ეხმაურება ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა, საქართველოს კი — მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა.

„ამ ჯგუფს ადრე საქართველო ხელმძღვანელობდა. სირცხვილია, რაც ხდება“, — წერს კოფი.

Georgia used to lead this group. It’s a shame what has been happening. https://t.co/SfSUXVd9yu

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) June 23, 2022