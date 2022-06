ლიეტუვისა და ლატვიის პრეზიდენტებმა ზურაბიშვილის მიმართვას უპასუხეს

ლიეტუვისა და ლატვიის პრეზიდენტები გამოეხმაურნენ სალომე ზურაბიშვილის მიმართვას, სადაც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ეგილს ლევიტსმა და გიტანას ნაუსედამ განაცხადეს, რომ ორივე ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას.

ლატვიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ გზაზე წარმატებისთვის საჭიროა, საქართველოში ევროპული ორიენტაცია იყოს ერთსულოვანი.

Latvia is a constant supporter of Georgia on its path to the EU. A European orientation needs to be unanimous for success. Under your leadership the outlook is promising.

