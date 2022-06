საქართველო არ არის მზად EU-სთან ურთიერთობებში ახალი ნაბიჯისთვის – ბილდტი

შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კარლ ბილდტი აცხადებს, რომ საქართველო მზად არ არის ევროკავშირთან ურთიერთობებში ახალი ნაბიჯისთვის.

„რა თქმა უნდა, სიმართლე ის არის, რომ საქართველო არ არის მზად ახალი ნაბიჯისთვის ევროკავშირთან ურთიერთობებში. დემოკრატიის მდგომარეობა შემაშფოთებელია, ოპოზიიცსადმი მოპყრობა კი- სავალალო. დღეს ეს არალიბერალური რეჟიმია“, – წერს ბილდტი ტვიტერზე.

The truth is of course that 🇬🇪 isn’t ready for a new step in its 🇪🇺 relations. The state of democracy is disturbing, and the treatment of opposition miserable. It’s today an illiberal regime. https://t.co/4ZB33mGRhd

