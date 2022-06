ჯიმ ქერიმ წყალტუბოს ფოტოს NFT იყიდა

ამერიკელმა მსახიობმა ჯიმ ქერიმ წყალტუბოს გამოსახულებით NFT იყიდა. ინფორმაციას ამის შესახებ კომიკოსი თავად ავრცელებს. კერის თქმით, ეს პირველი NFT-ა, რომელიც იყიდა.

NFT-ზე, რომელიც ახლა უკვე ამერიკელი მსახიობის საკუთრებაშია, გამოსახულია წყალტუბოში ყოფილი სანატორიუმის ერთ-ერთი შენობის შიდა ინტერიერი შემდეგ კი კომპიუტერული გრაფიკის საშუალებით, დამატებულია ფლორის ელემენტები.

როგორც პროექტის ავტორები აცხადებენ, ამ გზით წარმოდგენილია წარსულისა და მომავლის, ისევე როგორც ფიზიკური და ციფრული სამყაროების შერწყმა. ფოტოს ავტორი რაიან კოპმანსია, ციფრული ელემენტები ნამუშევრისთვის კი ალის ვაქსელმა შექმნა. საბოლოოდ ნამუშევარს რეიკ ტომსის მუსიკა დაედო.

This one stops me. James Joyce said that’s a good thing. Thank you @ryankoopmans for gently capturing nature’s exquisite and relentless reinvention. BTW you’re my first NFT. @SuperRare https://t.co/jyFoD7nKSC pic.twitter.com/hXEoQ639Py

— Jim Carrey (@JimCarrey) June 1, 2022