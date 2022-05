ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი პოლონეთს ემუქრება. ვიდეო-მიმართვაში ვლადიმერ პუტინის მოკავშირე აცხადებს, რომ უკრაინის საკითხი უკვე დახურულია და ახლა ის „პოლონეთითაა დაინტერესებული“.

კადიროვი აცხადებს, რომ თუ ბრძანება იქნება, უკრაინის შემდეგ ექვს წამში უჩვენებენ პოლონეთს, თუ რისი გამკეთებლები არიან. კადიროვი პოლონეთს მოუწოდებს „უკან წაიღონ თავიანთი იარაღი“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თავდასხმით ემუქრება.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

(with subtitles, including all ‘dons’ for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022