რუსეთი უკრაინაში საბჭოთა ძველ ტანკებს აგზავნის

უკრაინული მედიის და გენშტაბის ინფორმაციით, ბოლო დღეების განმავლობაში, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინაში მოძველებული საბჭოთა Т-62 ტანკების გადასროლა დაიწყეს.

„საბრძოლო დანაკარგების შედეგად, მტერი იძულებული გახდა, საწყობიდან გამოეყვანა T-62 ტანკები, რათა აღჭურვოს სარეზერვო ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფები, რომლებიც შეიქმნა უკრაინაში გასაგზავნად. გარდა ამისა, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დანაკარგების შესავსებად გამოიყენება დაზიანებული და გარემონტებული აღჭურვილობა“, — აცხადებს უკრაინის გენშტაბი.

T-62 ტანკების ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა სოციალურ ქსელებში გავრცელდა.

„ოკუპირებული მელიტოპოლი. რუსები ფრონტზე საბჭოთა პერიოდის ტანკებს აგზავნიან. მაინტერესებს, რამდენად კარგად გამოდგება ეს თუნუქის ქილა თანამედროვე ანტისატანკო სისტემების წინააღმდეგ“, — წერენ Twitter-ზე.

Occupied #Melitopol. The #Russians are hauling #Soviet era tanks to the frontlines. I wonder how well these tin cans will do against a modern AT.

Glory to #Ukraine ✊🏻🇺🇦 pic.twitter.com/5RSeHWmsCb

— Canadian Ukrainian Volunteer 🇺🇦🇨🇦✊🏻 (@CanadianUkrain1) May 25, 2022