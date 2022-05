გვარამიას დაპატიმრება მედიის თავისუფლებაზე სერიოზული შეტევაა – ლექსმანი

ევროპარლამენტარი მირიამ ლექსმანი “მთავარი არხის” დირექტორის, ნიკა გვარამიას დაპატიმრებას ეხმაურება და ამ ფაქტს საქართველოში მედიის თავისუფლებაზე თავდასხმად აფასებს. ამის შესახებ განცხადება ლექსმანმა დღეს, 16 მაისს გააკეთა.

“ნიკა გვარამიასთვის 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა სერიოზული შეტევაა მედიის თავისუფლებაზე და საქართველოში ფუნდამენტური თავისუფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის შელახვის განუწყვეტელი მცდელობების ნაწილია. საქართველოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადის ფონზე არ შეიძლება ამ მცდელობების უგულებელყოფა”, – წერს ლექსმანი Twitter-ზე.

The sentencing of Nika Gvaramia to 3.5 years in prison is a serious attack on media freedom, & part of continued attempts to undermine fundamental freedoms, democracy & rule of law in Georgia.

These developments cannot be ignored in light of Georgia’s EU membership application. pic.twitter.com/R5YH6tSHB0

