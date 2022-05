ზელენსკიმ შტაინმაიერი და შოლცი უკრაინაში მიიწვია – შტაინმაიერის ოფისი

გერმანიის პრეზიდენტის, ფრენკ-უოლტერ შტაინმაიერის ოფისი აცხადებს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პრეზიდენტი შტაინმაიერი და კანცლერი ოლაფ შოლცი კიევში მიიწვია.

ამასთან, პრეზიდენტი ზელენსკი ტვიტერზე წერს, რომ „კარგი, კონსტრუქციული, მნიშვნელოვანი საუბარი“ ჰქონდა პრეზიდენტ შტაინმაიერთან.

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022