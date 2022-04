ხერსონში პრორუსი აქტივისტი მოკლეს — მედია

NEXTA-ს ინფორმაციით, პრორუსი ბლოგერი ვალერი კულეშოვი ხერსონში გაურკვეველ ვითარებაში მოკლეს.

მედიასაშუალება წერს, რომ არსებული ინფორმაციით, კულეშოვი აქტიურად თანამშრომლობდა რუს ოკუპანტებთან და ქალაქის საოკუპაციო პოლიციის უფროსის თანამდებობის დაკავებაც სურდა.

Pro-Russian blogger Valery Kuleshov was killed in #Kherson under unclear circumstances.

It is reported that Kuleshov actively cooperated with the invaders and even applied for the position of chief of the occupation police of the city. pic.twitter.com/Y0fqp0Oxw3

— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2022