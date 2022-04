მივიღეთ ნაწილები, მაგრამ არა ახალი თვითმფრინავები – უკრაინის საჰაერო ძალები

უკრაინის საჰაერო ძალები აცხადებს, რომ პარტნიორებისგან ახალი თვითმფრინავები არ მიუღიათ.

მათი განცხადებით, აშშ-ის დახმარებით უკრაინის საჰაერო ძალებმა სათადარიგო ნაწილები მიიღეს შეიარაღებული ძალების თვითმფრინავების შეკეთებისა და აღდგენისათვის.

Officially

Ukraine did not receive new aircraft from partners!

With the assistance of the US Government, @KpsZSU received spare parts and components for the restoration and repair of the fleet of aircraft in the Armed Forces, which will allow to put into service more equipment.

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) April 20, 2022