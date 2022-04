იაპონია უკრაინას დრონებსა და ქიმიური იარაღისგან დამცავ საშუალებებს გადასცემს. ამის შესახებ იაპონიის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს.

„იაპონიის თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ უკრაინის მთავრობას მიაწოდოს NBC[რადიაციული, ბიოლოგიური და ქიმიური] კოსტუმები, NBC ნიღბები და დრონები. უკრაინელების ბრძოლა საკუთარი ქვეყნის დასაცავად კვლავ გრძელდება და იაპონიის თავდაცვის სამინისტროც გააგრძელებს მხარდაჭერას“, – ვკითხულობთ იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერში.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022