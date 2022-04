ნიდერლანდები უკრაინას მძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიაწვდის – რუტე

ნიდერლანდები უკრაინას მძიმე საბრძოლო ტექნიკას, მათ შორის ჯავშანტექნიკას მიაწვდის. ამის შესახებ ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ განაცხადა.

„რუსეთის განახლებული შეტევის ფონზე გამოვხატე ჩვენი მხარდაჭერა. ნიდერლანდები უკრაინას გაუგზავნის მძიმე საბრძოლო ტექნიკას, მათ შორის ჯავშანტექნიკას. მოკავშირეებთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ მძიმე ტექნიკის დამატებით მიწოდებას“, – დაწერა ტვიტერზე რუტემ.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

— Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022