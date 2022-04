იაპონია უკრაინას დრონებს და სპეცაღჭურვილობას გადასცემს

იაპონია უკრაინას გადასცემს დრონებსა და ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის საწინააღმდეგო აღჭურვილობას, მათ შორის- აირწინაღებს. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის თავდაცვის უწყებამ ტვიტერის ანგარიშზე გაავრცელა:

„იაპონიის თავდაცვის მინისტრმა გადაწყვიტა, უკრაინის მთავრობას გაუგზავნოს სპეცაღჭურვილობა და დრონების ახალი პარტია. გრძელდება უკრაინელების ბრძოლა, რომ საკუთარი ქვეყანა დაიცვან, იაპონია გააგრძელებს მის დახმარებას“, – ნათქვამია განცხადებაში.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022