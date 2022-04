გავრცელდა ფოტოები, რომლებზეც, სავარაუდოდ, „მასკვას“ დაზიანება ჩანს

18 აპრილს სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ფოტოები, რომლებიც, სავარაუდოდ, ასახავს რუსულ სარაკეტო კრეისერ „მასკვას“ დაზიანებას.

უკრაინული მხარის ცნობით, 13 აპრილს „მასკვას“, – რომელიც შავ ზღვაში რუსული ფლოტის ფლაგმანი იყო, – უკრაინული წარმოების „ნეპტუნის“ რაკეტები მოარტყეს, რის გამოც ხომალდს ცეცხლი გაუჩნდა, საბოლოოდ კი, რამდენიმე დღეში, შტორმისა და წარუმატებელი საევაკუაციო სამუშაოების ფონზე, ჩაიძირა.

ხომალდზე თავდაპირველად ცეცხლის, შემდეგ კი ჩაძირვის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა მხარემაც გაავრცელა, თუმცა უკრაინული თავდასხმა არ უხსენებია და ხომალდის ჩაძირვა შტორმსა და ხომალდზე „იარაღის აფეთქებას“ დაუკავშირა.

18 აპრილს ტვიტერის გვერდზე მომხმარებელმა OSINTtechnical-მა, რომელიც სამხედრო ჟურნალისტია, გამოაქვეყნდა ფოტოები, რომლებიც, სავარაუდოდ, „მასკვას“ დაზიანებას ასახავს.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf

OSINTtechnical-ის თანახმად, ზუსტად არ შეუძლია, დაამტკიცოს, რომ ეს „მასკვაა“, მაგრამ ეს არის „სლავას“ კლასის კრეისერი, და არ ფიქრობს, რომ რომელიმე მათგანი ისევე განადგურდა, როგორც „მასკვა“.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022